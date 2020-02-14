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Жену Овечкина обокрали в американском аэропорту

Жену Овечкина обокрали в американском аэропорту
Жену Овечкина обокрали в американском аэропорту
Хоккей / Прочие 0

Накануне игры «Вашингтон Кэпиталз» с «Колорадо Эвеланш» (3:2) жена капитана «столичных» Анастасия Шубская поделилась историей в своём «инстаграме».

Жена Александра Овечкина сообщила, что после получения багажа она не обнаружила внутри некоторых вещей.

«Я получила багаж, и все сумочки, которые были внутри, — украдены!» — написала Шубская. Также она крайне не рекомендовала пользоваться услугами одной из американских авиакомпаний.

Муж Анастасии, российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не забросил шайб в игре с «Колорадо», тем самым он опустился на третье место в споре за «Морис Ришар Трофи», пропустив вперед нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса и форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, которые делят лидерство в гонке. На счету чеха и американца по 41 заброшенной шайбе, у Овечкина — 40.

Историю можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Шубской.

Овечкин почти не уходил со льда, нанёс 7 бросков, но не забил. Когда ждать 700-й гол?
Но хотя бы «Вашингтон» не провалился, вернулся с 0:2 и обыграл «Колорадо».
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