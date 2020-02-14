Жену Овечкина обокрали в американском аэропорту

Накануне игры «Вашингтон Кэпиталз» с «Колорадо Эвеланш» (3:2) жена капитана «столичных» Анастасия Шубская поделилась историей в своём «инстаграме».
Жена Александра Овечкина сообщила, что после получения багажа она не обнаружила внутри некоторых вещей.
«Я получила багаж, и все сумочки, которые были внутри, — украдены!» — написала Шубская. Также она крайне не рекомендовала пользоваться услугами одной из американских авиакомпаний.
Муж Анастасии, российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не забросил шайб в игре с «Колорадо», тем самым он опустился на третье место в споре за «Морис Ришар Трофи», пропустив вперед нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса и форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, которые делят лидерство в гонке. На счету чеха и американца по 41 заброшенной шайбе, у Овечкина — 40.
Историю можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Шубской.
- 14 февраля 2020
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