Вратарь «Адмирала» Олкинуора удалился дважды за период

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома принимал «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «ястребов».

Во втором периоде матча произошёл довольно редкий случай. Вратарь «Адмирала» Юхо Олкинуора заработал сразу два двухминутных штрафа.

Сначала финн уронил одного из омских хоккеистов на лёд. Судьи расценили это как подножку и выписали голкиперу две минуты штрафа. Именно их и реализовала бригада большинства «Авангарда». На 25-й минуте встречи с передач Семёна Кошелева и Сергея Шумакова численное большинство реализовал Тейлор Бек.

Под конец второго периода Олкинуора получил штраф за удар клюшкой форварда «Авангарда» Дениса Зернова, и это обернулось для «Адмирала» четвёртым голом: Сергей Широков с передач Коди Франсона и Сергея Шумакова забросил шайбу.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.