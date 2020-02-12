Шансы на плей-офф КХЛ. «Амур» ворвётся в восьмёрку, «Сочи» никого не догонит

В прошедшем сезоне после перерыва на Евротур в феврале серьёзных изменений в таблице не произошло: в Восточной конференции «Торпедо» и «Трактор» сохранили место в восьмёрке, а рижское «Динамо» так и не смогло подняться с 9-го места. В регулярном чемпионате-2017/2018, несмотря на Олимпиаду и месячный перерыв, за два игровых дня поменялось многое – из зоны плей-офф выбыли «Сибирь» и «Динамо» (вошли «Амур» и «Северсталь»), а расклады менялись буквально с каждым голом (например, «Нефтехимик» с третьего места опустился на шестое). В нынешнем сезоне Восточная конференция — образец здоровой конкуренции: каждая команда вне восьмёрки сохраняет шансы на плей-офф, и причины разные: занимающий седьмую позицию китайский «Куньлунь» из-за эпидемии коронавируса завершает турнир выездными матчами, богатый «Металлург» балансирует на грани попадания плей-офф, и никто не хочет занимать место «Сибири», которое новосибирская команда сохраняла в течение трёх сезонов. На Западе спокойнее, но без интриги не обойдётся.

Восток КХЛ – отдушина для болельщика. На Западе давно нет никакой интриги ЦСКА и СКА снова заняли два первых места, а Рига и Минск уже остались без плей-офф.

Западная конференция

10-е место – «Северсталь»

Очки: 48 (до зоны плей-офф — 10 очков)

Календарь: «Куньлунь Ред Стар» (д), «Сибирь» (г), «Трактор» (г), «Динамо» (д), «Витязь» (д), «Сочи» (д)

Расклад: самая молодая команда лиги, толком не получая помощи от легионеров (старался юный словак Адам Лишка, но после успешной осенней части чемпионата сник, получил травму и в новом году очков ещё не набирал) и вратарей, обыгрывала ЦСКА, СКА, «Йокерит», «Динамо», «Авангард» и к январю оставалась в гонке за плей-офф. Однако на финишный рывок «Северсталь» не хватило – перед паузой на Евротур команда проиграла четыре матча подряд с общим счётом 3:18 и сохранила только теоретические шансы на попадание в восьмёрку.

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Шансы на выход в плей-офф: 5%.

9-е место – «Сочи»

Очки: 53 очка (до зоны плей-офф – 5 очков)

Календарь: «Сибирь» (г), «Барыс» (г), «Салават Юлаев» (г), «Витязь» (д), «Торпедо» (д), «Северсталь» (д), ЦСКА (г)

Расклад: «Витязь» после мощного старта отправил в СКА Аалтонена, Самонова и Швеца-Рогового и ушёл в крутое пике, «Торпедо» Немировски в конце января играли через день с «Локомотивом», «Динамо», СКА и «Металлургом» — четыре поражения, а после паузы на Евротур уже московские армейцы отправили нижегородцев на восьмое место. Сочинцы не выдавали ярких победных серий, с трудом выгрызали победы за пределами основного времени, проигрывали рижскому «Динамо» и «Трактору», на месяц теряли из-за травмы лучшего бомбардира команды Стрёмвалля, но всё равно приблизились к восьмёрке с игрой в запасе перед «Витязем» и «Торпедо». Тем не менее «Сочи» вряд ли на финишной прямой опередит своих противников, несмотря на сложный календарь у подольчан и нижегородцев. Южане редко берут очки с командами из верхней половины таблицы (исключением стал «Спартак», с которым сочинцы набрали семь очков из восьми возможных), плохо играют на выезде (20-е место в лиге, всего 7 побед, для сравнения у рижского «Динамо» — 6). В случае провала по маршруту Новосибирск-Нур-Султан-Уфа возможные успехи в матчах с «Витязем» и «Торпедо» на таблицу уже не повлияют. Ещё и регулярный чемпионат завершается матчем с ЦСКА – спросите у рижского «Динамо», как они в прошлом году остались без плей-офф.

Шансы на выход в плей-офф: 15%.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Восточная конференция

12-е место — «Трактор»

Очки: 47 (до зоны плей-офф – 11 очков)

Календарь: «Куньлунь Ред Стар» (д), «Северсталь» (д), «Адмирал» (д), «Сибирь» (д), «Динамо» (г), «Металлург» (д)

Расклад: Восток прекрасен – изредка побеждающий и идущий на последнем месте в конференции «Трактор» до сих пор может попасть в плей-офф. В новом году челябинцы вплоть до перерыва на Матч звёзд набирали очки и сократили отставание от восьмой позиции до семи очков – надежда на финишный спурт растворилась в выездных матчах с «Сибирью» (2:5), «Автомобилистом» (1:4) и «Спартаком» (0:4). Турнирных задач, по сути, и не осталось – даже уйти с 12-го места будет довольно сложно, так как «Амур», с которым чёрно-белые шли бок о бок почти всю «регулярку», упорхнул в борьбу за плей-офф вместе с «Нефтехимиком» и «Адмиралом».

Шансы на попадание в плей-офф: 1%.

11-е место – «Амур»

Очки: 52 (до зоны плей-офф – 6 очков)

Календарь: «Витязь» (г), «Торпедо» (г), «Нефтехимик» (г), «Динамо» Р (д), «Нефтехимик» (д), «Нефтехимик» (д), «Барыс» (д)

Расклад: хабаровчане начали «регулярку» с девяти поражений, игрокам и тренерскому штабу не платили зарплату, а экс-президент лиги Дмитрий Чернышенко уже называл ситуацию в «Амуре» «тревожной». Тут бы «январь простоять да февраль продержаться», но в Хабаровске решили иначе – дважды одолели «Салават Юлаев», переиграли ЦСКА (Киселевич любезно подсобил коллегам, не видевших зарплату с сентября), нокаутировали «Адмирал», обогнали «Нефтехимик» и стали одним из полноправных претендентов на плей-офф. Ещё и долги по зарплате погасили – ну сказка же? Перед матчем со СКА простудился основной вратарь команды Евгений Аликин – «Амур» с номинально третьим вратарём клуба Киселёвым едва не набрал очки. «Амур» ведь и до недавних подвигов играл неплохо – меньше хабаровчан в конференции пропускают только лидеры «Ак Барс» и «Авангард», Евгений Аликин является одним из лучших вратарей лиги, а из 33 поражений лишь четыре с разницей более чем в две шайбы. Календарь «Амуру» благоволит – мини-серия с нижнекамцами (два матча на Дальнем Востоке) станет ключевой, а грозный «Барыс» вряд ли под конец регулярки повезёт на Дальний Восток оптимальный состав. Сомнительно, что «Амур» каждый из оставшихся матчей проведёт сильно и ровно (просто глубины не хватит, и на выезде команда Александра Гулявцева играет хуже всех на Востоке), но никто из будущих соперников прямо сейчас не выглядит сильнее «Амура». Всё зависит от хабаровчан, в их власти сотворить чудо после пережитых в этом сезоне треволнений. Хочется верить, деньги «Амур» не испортят.

Шансы на попадание в плей-офф: 60%.

Игроки и тренерский штаб «Амура» получили зарплату за октябрь, ноябрь и декабрь

10-е место – «Адмирал»

Очки: 54 (от зоны плей-офф – 4 очка)

Календарь: «Авангард» (г), «Нефтехимик» (г), СКА (г), «Трактор» (г), «Динамо» Р (д), «Барыс» (д), «Нефтехимик» (д)

Расклад: мы восхищались «Адмиралом» – средняя команда с небольшим бюджетом, комплектующаяся хоккеистами из ВХЛ, изрядно трепала нервы лидерам и продолжительное время держалась в восьмёрке. Легионеры и Вихарев делали разницу – но на вторую половину «Адмирал», увы, не хватает. За последние 15 матчей «моряки» набрали 9 очков – худший результат в Восточной конференции. В основное время «Адмирал» выигрывал аж месяц назад – зато у «Ак Барса». Даже победный матч с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) владивостокцы едва не отдали на ровном месте, пропустив две шайбы на последней минуте матча. В последней игре возрастной нападающий Юрий Петров играл на позиции защитника. Сергей Светлов правильно говорит, что «в кубковой гонке всё решит игра и календарь, а не имена и бюджеты», но с такими проблемами с составом, сложным календарём и отсутствием побед на фоне «Амура» и «Нефтехимика» «моряки» первыми потеряют шансы на попадание в восьмёрку.

Шансы на попадание в плей-офф: 15%.

9-е место – «Нефтехимик»

Очки: 54 (от зоны плей-офф – 4 очка)

Календарь: «Металлург» (д), «Адмирал» (д), «Амур» (д), «Металлург» (г), «Амур» (г), «Амур» (г), «Адмирал» (г)

Расклад: после 10 побед подряд нижнекамцы проиграли 6 матчей и теперь идут примерно по такому графику – две победы-три поражения. Тем не менее разгромили «Северсталь», удержали победу с «Локомотивом», да и календарь у нижнекамцев предпочтительнее, чем у остальных соперников за восьмёрку, матчи сплошь с прямыми конкурентами. Серьёзный минус – поездка на Дальний Восток, которая для «Нефтехимика» станет определяющей. В Китае «Нефтехимик» уступил в обоих матчах, во Владивостоке уступил, а в Хабаровске, с которым играть дважды, будет соответственно в два раза сложнее. Добавьте к этому магнитогорцев, которые постараются всё-таки сохранить своё место в плей-офф и по максимуму отдалиться от нижнекамцев и компании. «Нефтехимик» — нестабильная команда, которая много бросает, выполняет большой объём движения, а на Дальнем Востоке у команды просто не хватит физики играть в энергозатратный хоккей и держать высокий темп.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Шансы на попадание в плей-офф: 30%.