Куинн: Шестёркин заслужил право быть первым номером «Рейнджерс»

После утренней тренировки «Нью-Йорк Рейнджерс» главный тренер команды Дэвид Куинн высоко оценил игру российского голкипера Игоря Шестёркина.

«Хочется дать возможность каждому и увидеть, что из этого получится. Я думаю, что у каждого есть достаточно возможностей и право на свою точку зрения. Просто я почувствовал, что Игорь произвёл наибольшее впечатление.

Стал ли Шестёркин вратарем номер один в Нью-Йорке? Сейчас мы находимся в такой ситуации благодаря его игре. Игорь заслужил право быть первым номером», — сказал на утренней пресс-конференции американский специалист.

Новичок клуба из Нью-Йорка Шестёркин выиграл шесть игр из семи, пропуская в среднем 2,18 гола за игру и отражая 94,1% бросков по воротам.