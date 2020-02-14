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Куинн: Шестёркин заслужил право быть первым номером «Рейнджерс»

Куинн: Шестёркин заслужил право быть первым номером «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

После утренней тренировки «Нью-Йорк Рейнджерс» главный тренер команды Дэвид Куинн высоко оценил игру российского голкипера Игоря Шестёркина.

«Хочется дать возможность каждому и увидеть, что из этого получится. Я думаю, что у каждого есть достаточно возможностей и право на свою точку зрения. Просто я почувствовал, что Игорь произвёл наибольшее впечатление.

Стал ли Шестёркин вратарем номер один в Нью-Йорке? Сейчас мы находимся в такой ситуации благодаря его игре. Игорь заслужил право быть первым номером», — сказал на утренней пресс-конференции американский специалист.

Новичок клуба из Нью-Йорка Шестёркин выиграл шесть игр из семи, пропуская в среднем 2,18 гола за игру и отражая 94,1% бросков по воротам.

Шестёркина заменили после удара в голову. Он вернулся, установил рекорд и отбил 42 броска
Могла быть тяжёлая травма. А в итоге почти получился «сухарь».
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