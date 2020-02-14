Серавалли — о буллите Панарина: генменеджеры решили, что такие голы должны засчитываться

Репортёр TSN Фрэнк Серавалли рассказал о том, как генменеджеры клубов НХЛ отреагировали на реализованный послематчевый буллит российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в игре с «Миннесотой Уайлд» (4:3 Б). Исполнение буллита вызвало множество споров. Многим показалось, что при исполнении буллита шайба не двигалась вперёд, как предписывают правила НХЛ.

«Почему взятие ворот было засчитано? Всё дело в том, что буллиты, подобные голу Панарина, были показаны на встречах генеральных менеджеров клубов НХЛ, и они в целом посчитали, что такие моменты приемлемы, потому что имеют большое значение для развлекательной составляющей игры. Опросы, проведённые на встречах генменеджеров, показали, что бремя ответственности должно лежать на вратаре, который должен противостоять исполнителю буллита», — сказал Серавалли.

Видео буллита можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.