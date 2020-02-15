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Бриндамор — о голе Свечникова: это было очень эффектно, но нельзя так играть слишком часто

Бриндамор — о голе Свечникова: это было очень эффектно, но нельзя так играть слишком часто
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился впечатлениями от гола российского нападающего команды Андрея Свечникова в ворота «Нью-Джерси Дэвилз».

«Эффектный гол. Нужно быть осторожным и не делать так слишком часто. Когда подобные моменты случаются, хочется делать это снова и снова вместо того, чтобы играть чуть проще. Но у этих парней есть чуть больше простора для подобной игры, потому что они высококлассные хоккеисты», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Матч завершился победой «Каролины» со счётом 5:2. Это 43-й гол Свечникова в заокеанской карьере, он стал седьмым игроком, покорившим отметку 40 шайб до 21 года.

После этой встречи «Каролина» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Джерси» — на 14-м месте.

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