Бриндамор — о голе Свечникова: это было очень эффектно, но нельзя так играть слишком часто

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился впечатлениями от гола российского нападающего команды Андрея Свечникова в ворота «Нью-Джерси Дэвилз».
«Эффектный гол. Нужно быть осторожным и не делать так слишком часто. Когда подобные моменты случаются, хочется делать это снова и снова вместо того, чтобы играть чуть проще. Но у этих парней есть чуть больше простора для подобной игры, потому что они высококлассные хоккеисты», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Матч завершился победой «Каролины» со счётом 5:2. Это 43-й гол Свечникова в заокеанской карьере, он стал седьмым игроком, покорившим отметку 40 шайб до 21 года.
После этой встречи «Каролина» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Джерси» — на 14-м месте.
- 15 февраля 2020
-
09:04
-
08:44
-
08:22
-
06:31
-
06:19
-
06:12
-
06:08
-
05:58
-
05:47
-
05:44
-
05:05
-
04:23
-
03:31
- 14 февраля 2020
-
23:50
-
23:10
-
23:05
-
22:27
-
22:10
-
22:02
-
21:35
-
21:20
-
21:10
-
21:02
-
20:45
-
20:15
-
19:43
-
19:11
-
19:02
-
18:55
-
18:45
-
17:40
-
17:30
-
17:03
-
16:59
-
16:50