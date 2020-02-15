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СКА одолел «Салават Юлаев», хет-трики сделали Токранов и Сошников

СКА одолел «Салават Юлаев», хет-трики сделали Токранов и Сошников
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл петербургскому СКА со счётом 4:5 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Счёт был открыт уже на 72-й секунде встречи, удачным броском отметился защитник гостей Лукас Бенгтссон. Вскоре уфимцы сумели отыграться и выйти вперёд благодаря двум заброшенным шайбам нападающего Никиты Сошникова. В следующие 20 минут «армейцы» забили дважды усилиями защитника Василия Токранова, на что «Салават» ответил очередным голом Сошникова, оформившего хет-трик. На старте третьего периода СКА вышел вперёд благодаря голу Сергея Плотникова. На 53-й минуте «Салават» сравнял счёт, шайбу забросил Владислав Картаев. Встреча перешла в овертайм, где победу «армейцам» принёс сделавший хет-трик Токранов.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 5
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бенгтссон (Кемппайнен, Якупов) – 01:11' (5x4)   1:1 Сошников (Арзамасцев, Маннинен) – 07:04' (5x4)   2:1 Сошников (Умарк, Арзамасцев) – 11:33' (5x4)   2:2 Токранов (Бенгтссон) – 33:53' (5x4)   3:2 Сошников (Хартикайнен) – 37:39' (5x5)   3:3 Токранов (Лехтеря, Бенгтссон) – 39:56' (5x4)   3:4 Плотников (Кетов, Кемппайнен) – 41:32' (5x5)   4:4 Картаев (Гиматов) – 53:50' (5x5)   4:5 Токранов (Плотников, Кузьменко) – 60:48' (5x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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