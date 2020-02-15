СКА одолел «Салават Юлаев», хет-трики сделали Токранов и Сошников

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл петербургскому СКА со счётом 4:5 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Счёт был открыт уже на 72-й секунде встречи, удачным броском отметился защитник гостей Лукас Бенгтссон. Вскоре уфимцы сумели отыграться и выйти вперёд благодаря двум заброшенным шайбам нападающего Никиты Сошникова. В следующие 20 минут «армейцы» забили дважды усилиями защитника Василия Токранова, на что «Салават» ответил очередным голом Сошникова, оформившего хет-трик. На старте третьего периода СКА вышел вперёд благодаря голу Сергея Плотникова. На 53-й минуте «Салават» сравнял счёт, шайбу забросил Владислав Картаев. Встреча перешла в овертайм, где победу «армейцам» принёс сделавший хет-трик Токранов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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