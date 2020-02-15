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«Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд, разгромив «Адмирал»

«Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд, разгромив «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для «Нефтехимика» победа стала четвёртой подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Подопечным Вячеслава Буцаева удался мощный старт: уже к четвёртой минуте они обеспечили себе преимущество в две шайбы усилиями форварда Ильдара Шиксатдарова и защитника Виталия Атюшова. Во втором периоде «Нефтехимик» увеличил разрыв в счёте, по голу забили нападающие Йонас Энлунд и Тимур Шарифьянов. На старте заключительного периода соперники обменялись заброшенными шайбами в исполнении Денис Вихарева и Райана Мёрфи. Окончательный счёт установил Шиксатдаров.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Шиксатдаров (Сергеев, Падакин) – 01:46' (5x5)   2:0 Атюшов (Митчелл) – 03:03' (5x5)   3:0 Энлунд (Барулин, Берглунд) – 28:46' (5x5)   4:0 Шарифьянов (Сергеев, Черников) – 38:20' (5x5)   4:1 Вихарев (Юнг, Бакош) – 44:01' (5x5)   5:1 Мёрфи – 44:51' (5x5)   6:1 Шиксатдаров (Куликов, Грошев) – 57:36' (5x5)
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