«Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд, разгромив «Адмирал»

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для «Нефтехимика» победа стала четвёртой подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Подопечным Вячеслава Буцаева удался мощный старт: уже к четвёртой минуте они обеспечили себе преимущество в две шайбы усилиями форварда Ильдара Шиксатдарова и защитника Виталия Атюшова. Во втором периоде «Нефтехимик» увеличил разрыв в счёте, по голу забили нападающие Йонас Энлунд и Тимур Шарифьянов. На старте заключительного периода соперники обменялись заброшенными шайбами в исполнении Денис Вихарева и Райана Мёрфи. Окончательный счёт установил Шиксатдаров.