Яшкин обновил снайперский рекорд московского «Динамо» в сезоне КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» принимает московских одноклубников (5:4, идёт второй период).



В составе бело-голубых отличился нападающий Дмитрий Яшкин, для которого эта шайба стала 28-й в нынешнем сезоне. Благодаря этому чешский форвард обновил снайперский рекорд московского «Динамо» в сезоне КХЛ. В сезоне-2009/2010 Маттиас Вейнхайндль забросил 27 шайб.



Примечательно, что в том сезоне шведский форвард отличился 26 раз в регулярке и ещё однажды в плей-офф. Таким образом, 26-летний уроженец Омска перекрыл сезонный (регулярка+плей-офф) рекорд Вейнхандля ещё в регулярном чемпионате.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.