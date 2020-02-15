Токранов — о хет-трике: сделал, получилось, хорошо
Защитник петербургского СКА Василий Токранов поделился впечатлениями от гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ), где ему удалось сделать хет-трик.
«Победили «Салават» за счёт самоотдачи. Все работали, старались и бились. В этом всегда заключается победа. Уступая в счёте в ходе матча, была ли уверенность, что сможем продлить победную серию? Мы всегда уверены в себе. Если ты не уверен, какой тогда смысл играть в хоккей? Нужно биться до конца. Даже если что-то не получается сейчас, всё придёт. Эмоции от хет-трика? Сделал, получилось, хорошо. Помог команде выиграть», — приводит слова защитника официальный сайт КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Читайте также
- 15 февраля 2020
-
22:43
-
22:18
-
22:06
-
21:56
-
21:51
-
21:44
-
21:28
-
21:16
-
21:04
-
20:56
-
20:48
-
20:44
-
20:39
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:40
-
19:37
-
19:36
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:17
-
19:11
-
19:07
-
18:58
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:33
-
18:20
-
18:04
-
17:55
Партнерский контент