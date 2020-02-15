Токранов — о хет-трике: сделал, получилось, хорошо

Защитник петербургского СКА Василий Токранов поделился впечатлениями от гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ), где ему удалось сделать хет-трик.



«Победили «Салават» за счёт самоотдачи. Все работали, старались и бились. В этом всегда заключается победа. Уступая в счёте в ходе матча, была ли уверенность, что сможем продлить победную серию? Мы всегда уверены в себе. Если ты не уверен, какой тогда смысл играть в хоккей? Нужно биться до конца. Даже если что-то не получается сейчас, всё придёт. Эмоции от хет-трика? Сделал, получилось, хорошо. Помог команде выиграть», — приводит слова защитника официальный сайт КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.