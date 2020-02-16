Хет-трик Тоффоли принёс «Лос-Анджелесу» победу в матче с «Колорадо» на открытом воздухе

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Колорадо-Спрингс (США) на открытом воздухе на стадионе «Фалькон», вмещающем 46 тыс. зрителей. Матч завершился победой гостей со счётом 3:1.
Хет-трик канадского форварда Тайлера Тоффоли принёс победу «Кингз» в этом матче. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Эвеланш» стал канадский защитник Самуэль Жирар.
До конца 3-го периода счёт в матче сохранялся равный, однако сначала за 55 секунд до конца встречи Тоффоли, оформив дубль, вывел гостей вперёд, а за 5 секунд до конца установил окончательный счёт – 3:1, забросив в пустые ворота и оформив хет-трик.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут и 23 секунды и не отметился набранными очками, завершив встречу с коэффициентом полезности «0». Игровое время другого российского форварда «Эвеланш» Владислава Каменева составило 9 минут и 11 секунд, он завершил встречу также без результативных действий и с «0» в показателе полезности.
Защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на площадке 17 минут и 35 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».
«Лос-Анджелес Кингз», набрав 47 очков в 59 встречах, находится на последнем (15-м) месте в Западной конференции. «Колорадо Эвеланш» (72) – на 3-м.
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