Результаты матчей в НХЛ за 15 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 11 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:1.
«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:4. Действуюший обладатель Кубка Стэнли уступил в четвёртом матче кряду.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз» — 5:3. Хозяева продлили победную серию до 10 матчей.
«Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4.
«Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс» — 0:2. Хозяева проиграли в первом матче после отставки Брюса Будро.
«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4.
«Монреаль Канадиенс» — «Даллас Старз» — 3:4 ОТ. Хозяева вели в ходе матча со счётом 3:0, однако в итоге уступили в четвёртый раз подряд.
«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:3. Хет-трик в составе гостей оформил Тайлер Тоффоли.
«Калгари Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:8.
«Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1.
«Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:0.
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