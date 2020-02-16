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Результаты матчей в НХЛ за 15 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 15 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Хельм – 03:12' (4x5)   1:1 Макэвой – 28:01' (5x5)   2:1 Бержерон (Маршан) – 29:40' (4x5)   3:1 Койл (Макэвой, Хайнен) – 32:30' (5x5)   4:1 Пастрняк (Маршан) – 53:03' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:4. Действуюший обладатель Кубка Стэнли уступил в четвёртом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Арвидссон (Гранлунд, Джохансен) – 06:29' (5x5)   0:2 Дюшейн (Форсберг, Туррис) – 12:23' (5x5)   1:2 Сэнфорд (Бле, Томас) – 24:13' (5x5)   1:3 Туррис (Дюшейн, Хэмьюс) – 24:34' (5x5)   2:3 Шварц (Шенн, Перрон) – 26:18' (5x4)   3:3 Кайру (Бозак) – 30:50' (5x5)   3:4 Гранлунд (Йози, Туррис) – 43:59' (5x4)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз» — 5:3. Хозяева продлили победную серию до 10 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Киллорн (Шаттенкирк, Сергачёв) – 03:17' (5x5)   2:0 Пакетт (Джонсон, Марун) – 14:55' (5x5)   3:0 Вераге (Хедман, Гурд) – 22:35' (5x5)   3:1 Проворов (Жиру, Кутюрье) – 28:57' (5x4)   4:1 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 52:34' (5x5)   4:2 ван Римсдайк (Нисканен, Санхайм) – 55:31' (5x4)   4:3 Жиру (Проворов, Конечны) – 56:15' (6x5)   5:3 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 59:38' (en)

«Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ларссон (Ньюджент-Хопкинс, Ямамото) – 15:14' (5x5)   0:2 Драйзайтль (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс) – 40:13' (5x5)   1:2 Юбердо (Экблад, Барков) – 48:45' (5x5)   1:3 Нурс – 58:02' (en)   1:4 Ямамото (Драйзайтль) – 59:14' (en)

«Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс» — 0:2. Хозяева проиграли в первом матче после отставки Брюса Будро.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гэмбрелл (Бёрнс, Суомела) – 43:08' (5x5)   0:2 Карлссон (Гудроу, Власик) – 59:45' (en)

«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Хайман, Дермотт) – 04:11' (5x5)   0:2 Маззин (Керфут, Лильегрен) – 21:53' (5x5)   0:3 Нюландер (Таварес) – 31:48' (5x5)   1:3 Браун (Наместников, Тирни) – 36:13' (5x5)   2:3 Голубеф (Шабо, Ткачук) – 49:44' (5x5)   2:4 Марнер (Мэттьюс) – 58:46' (en)

«Монреаль Канадиенс» — «Даллас Старз» — 3:4 ОТ. Хозяева вели в ходе матча со счётом 3:0, однако в итоге уступили в четвёртый раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Армиа (Доми, Лехконен) – 01:02' (5x5)   2:0 Уил (Судзуки, Шьяро) – 23:58' (5x5)   3:0 Казинс (Мете) – 26:23' (5x5)   3:1 Янмарк (Павелски) – 29:05' (5x5)   3:2 Сегин (Клингберг, Павелски) – 35:47' (5x4)   3:3 Комо (Кольяно) – 49:08' (5x5)   3:4 Сегин (Клингберг) – 62:52' (3x3)

«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:3. Хет-трик в составе гостей оформил Тайлер Тоффоли.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Тоффоли (Иафалло, Райан) – 14:01' (5x5)   1:1 Жирар – 39:18' (5x5)   1:2 Тоффоли (Копитар) – 59:05' (5x5)   1:3 Тоффоли (Копитар, Иафалло) – 59:55' (en)

«Калгари Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:8.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 8
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Тэйвз (Куккук) – 00:30' (5x5)   1:1 Беннетт (Дюбе, Лучич) – 02:07' (5x5)   1:2 Кубалик (Тэйвз, Кейн) – 09:17' (5x5)   2:2 Беннетт (Дюбе) – 12:57' (5x5)   2:3 Саад (Кейн, Густафссон) – 24:24' (5x5)   2:4 Нюландер – 25:28' (5x5)   3:4 Линдхольм (Годро, Чюлингтон) – 30:56' (5x5)   3:5 Дебринкэт (Строум) – 37:47' (5x5)   3:6 Нюландер (Хаймор) – 38:14' (5x5)   4:6 Линдхольм (Годро, Ткачук) – 54:06' (5x4)   4:7 Кейн (Тэйвз) – 56:48' (5x5)   4:8 Дак (Каджула, Мёрфи) – 58:59' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дворак (Гарланд, Голигоски) – 27:06' (5x5)   1:1 Хагелин (Бойд, Паник) – 37:10' (5x5)   2:1 Кессел (Чикран, Келлер) – 45:25' (5x4)   3:1 Круз (Степан, Чикран) – 59:32' (en)

«Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Смит (Маршессо, Холден) – 39:25' (5x5)
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