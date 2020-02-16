Игроки «Трактора» подарили клюшки юным хоккеистам, лишившимся экипировки из-за пожара

Игроки «Трактора» 15 февраля пригласили на матч с «Куньлунь Ред Стар» юных хоккеистов из посёлка Белово Челябинской области. Так чёрно-белые отреагировали на произошедший в населённом пункте пожар — огонь уничтожил подсобное помещение, где хранились экипировка и инвентарь ребят.

«Трактор» пригласил воспитанников секции на матч на ледовую арену имени Валерия Константиновича Белоусова. Школьники побывали на экскурсии, получили в подарок клубную атрибутику, а также клюшки «ЗаряД» из рук хоккеистов «Трактора».

Новое снаряжение гостям раздевалки вручили Дмитрий Калинин, Виталий Меньшиков, Антон Глинкин, Руслан Карлин, Лукаш Седлак, Александр Тридчиков, Сергей Коньков.

Фото: Сайт ХК «Трактор»

«Благодарны “Трактору” за предоставленную помощь. Клюшки нам нужны, но что ещё более ценно – это эмоции, которые получили наши ребята. Их радости не было предела. Когда только сообщили о предстоящей поездке, три дня прыгали от счастья. Здорово, что профессиональный клуб не остался равнодушным, когда узнал о нашей неприятности. Уверен, мы найдём возможности и средства, чтобы восстановить тренировочный процесс», — приводит слова тренера секции Андрея Деркача сайт «Трактора».