Каменский: было бы здорово видеть в КХЛ ещё одну команду из Казахстана

Вице-президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал возможное появление в лиге второй команды из Казахстана.



«Барыс» в нынешнем сезоне, конечно, впечатляет. Я думаю, в плей-офф он будет крепким орешком. Ребята здорово играют, полностью отдаются в каждом матче и показывают красивый хоккей. Единственное, а почему в Алма-Аты команды нет? Такой красивый город, такие замечательные стадионы. Нужно задуматься об этом и уже начинать развивать здесь хоккей.



Смотрел ли матчи «Барыса» в Алма-Ате? Да, я как раз был на этих матчах. Собрался полный дворец. Видно, что болельщики в Алма-Ате очень любят хоккей и ждут его. Думаю, было бы здорово видеть в лиге вторую команду из Казахстана", — приводит слова Каменского Шайба.kz.