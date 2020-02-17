Гол Коршкова в дебютном матче в НХЛ не спас «Торонто» от поражения в матче с «Баффало»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Юхан Ларссон, Конор Шири, Джек Айкер, Кайл Окпосо и Джимми Веси. При этом, в третьем периоде три шайбы им удалось забросить меньше, чем за две минуты. За «Торонто» отличился Зак Хайман и ещё один гол забил российский нападающий Егор Коршков, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ.
«Баффало» одержал третью победу подряд. «Торонто» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.
В следующем матче «Баффало» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Торонто» встретится с «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ларссон (Миллер, Далин) – 21:32' (5x5) 2:0 Шири (Миллер, Родригес) – 29:42' (5x5) 2:1 Коршков (Спецца, Клиффорд) – 31:29' 2:2 Хайман (Маззин, Марнер) – 42:11' (5x5) 3:2 Айкел (Олофссон, Ристолайнен) – 46:06' (5x4) 4:2 Окпосо (Ларссон) – 46:55' (5x5) 5:2 Веси (Ристолайнен) – 47:37' (5x5)
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