Гол Коршкова в дебютном матче в НХЛ не спас «Торонто» от поражения в матче с «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Юхан Ларссон, Конор Шири, Джек Айкер, Кайл Окпосо и Джимми Веси. При этом, в третьем периоде три шайбы им удалось забросить меньше, чем за две минуты. За «Торонто» отличился Зак Хайман и ещё один гол забил российский нападающий Егор Коршков, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ.

«Баффало» одержал третью победу подряд. «Торонто» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Торонто» встретится с «Питтсбург Пингвинз».