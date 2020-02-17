НХЛ может отказаться от предсезонных матчей в Китае из-за коронавируса

Национальную хоккейную лигу и профсоюз игроков беспокоит распространение эпидемии коронавируса в Китае, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер. Как сообщается, лига может отказаться от проведения ставших традиционными предсезонных матчей в Китае.



На 17 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770 человек, выздоровели более 10,8 тыс. человек, число заражённых с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс. Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 150,5 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 7,2 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Согласно оценке врачей, более 10,6 тыс. заразившихся в стране находятся в тяжёлом состоянии.

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