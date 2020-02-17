Георгиев: здорово сыграть три матча подряд, я ценю это

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев после матча с «Бостон Брюинз» (1:3) прокомментировал тот факт, что он впервые в сезоне сыграл в трёх встречах подряд.



«Сыграть три матча подряд действительно здорово. Играть веселее, чем быть вне команды. Особенное чувство, и я ценю это», — приводит слова Георгиева в «Твиттере» североамериканский журналист Винсент Меркольяно.



В составе «Бостона» отличились Чарли Макэвой, Чарли Койл и Патрис Бержерон. Единственную шайбу у «Рейнджерс» забросил Мика Зибанеджад, которому ассистировали Райан Строум и российский нападающий Артемий Панарин. Эта передача стала для Панарина 49-й в текущем сезоне, также на его счету 29 голов. Всего за карьеру в НХЛ 28-летний игрок провёл 378 матчей, забросил 145 шайб и отдал 253 голевые передачи.