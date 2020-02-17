Недвед: Ягр осторожно относится к алкоголю. Но однажды он пил всё, что я приказывал

Известный в прошлом чешский хоккеист Пётр Недвед поделился мнением о характере Яромира Ягра, 15 февраля отпраздновавшего свой 48-й день рождения.



«Все мы знаем, что Яромир осторожен с алкоголем, и это правильно. Наверняка он до сих пор тщательно относится к этому вопросу. Но я помню один из своих дней рождения в Питтсбурге, когда он сказал, что выпьет всё, что я ему прикажу. Я заказывал и заказывал текилу, думая, что это сумасшествие. Но немногим позже он всё-таки остановился. Думаю, что и в этот раз он праздновал скромно», — цитирует Недведа Ahaonline.cz.



Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

Вечно молодой. Яромир Ягр сыграл в пяти десятилетиях и повторил рекорд Горди Хоу Ему скоро 48, а он продолжает тащить «Кладно». Вернулся после травмы и набрал четыре очка в принципиальном противостоянии.