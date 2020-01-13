Вечно молодой. Яромир Ягр сыграл в пяти десятилетиях и повторил рекорд Горди Хоу

Он уже не играет в НХЛ, но всё ещё любит хоккей. «Хочу играть до самой смерти», — говорил Яромир Ягр осенью, когда восстановился после травмы и вернулся в состав родного «Кладно». В феврале ему стукнет 48 лет, но он не собирается останавливаться. Накануне Ягр повторил достижение Горди Хоу, став вторым хоккеистом в истории мирового хоккея, сыгравшим в пяти десятилетиях. До легенды «Детройта» он вряд ли доберётся – тот играл аж в шести декадах, но достижение всё равно феноменальное.

47-летний Ягр набрал четыре очка в матче чемпионата Чехии

Ягр пропустил полтора последних месяца из-за разрыва мышц бедра, а его возвращение стало триумфальным. «Кладно» не бог весть какая команда, которая только в прошлом году, не без участия своего звёздного владельца, вернулась в Экстралигу. Она держится на плечах Ягра – он сам ведёт дела клуба, он привлекает болельщиков на стадион, и он по-прежнему забивает и отдаёт передачи.



Вчера «Кладно» играл со «Спартой» — не только одним из лидеров чемпионата, но и его самым принципиальным соперником. «Кладно» отыгрался с 2:4, Ягр набрал 4 (2+2) очка и забил победный гол.



Видео победного гола Ягра можно посмотреть на сайте hokej.cz.



А ведь ещё пару дней назад он даже не собирался играть, но родной клуб для него сейчас – это самое важное. И когда «Кладно» в беде, Ягр не может оставаться в стороне. «Из-за травм у нас некому было играть. Если бы не это, я бы сейчас не вышел. Я ведь даже не тренировался с командой, так что не знал, чего ожидать. У меня раньше никогда не было такой травмы, я не мог тренироваться в полную силу. Работал над верхней частью тела, над броском и ждал, когда поправлюсь», — говорит Ягр. Изначально он рассчитывал, что его заявят 13-м нападающим, чтобы выходить на большинство. Тренер Давид Чермак рассудил иначе и поставил его в первое звено, в итоге он провёл на льду почти 14 минут. Даже с учётом того, что Яромир пропустил много времени, он остаётся вторым бомбардиром команды. И его голы «Кладно» очень нужны, если они хотят попасть в плей-офф. «Каждое очко сейчас – на вес золота».

47-летний Ягр набрал четыре очка в матче чемпионата Чехии

«Не знал, что я повторил достижение Хоу, сыграв в пяти десятилетиях. Действительно, я сыграл свой первый матч в 1988 году, а сейчас 2020-й. Время бежит… Надеюсь, сыграю ещё несколько матчей. Сейчас хочу просто приступить к тренировкам с командой, если моё состояние улучшится и я попаду в состав, надеюсь продолжать играть».



Он по-прежнему тренируется в утяжеляющем жилете, первым выходит на лёд и последним с него уходит. Пусть ему 47, пусть борода уже давно поседела, а в уголках глаз собрались морщинки, но на льду он по-прежнему молод. И если в скорости соревноваться с молодёжью он уже не может, то убийственный бросок, потрясающие руки и желание играть всё ещё при нём. «Я ведь вырос на ферме, так что хоккей для меня был отдыхом. Я до сих пор так чувствую», — говорил чех.