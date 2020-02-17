Разин — о победе над «Трактором»: ещё раз убеждаешься, что важную роль играют иностранцы

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (4:2).
«Лишний раз убеждаешься, что важную роль играют иностранцы, которые способны на раз-два перевернуть игру. Мы доминировали, играли два периода очень хорошо, но этот отрезок из трёх минут в третьем периоде изменил ход матча. С другой стороны, нашей молодой команде такие игры как раз нужны, их было много. Я рад, что мы довели матч до победы.
Мотивация на оставшиеся матчи? Играем для зрителей, у нас три домашних матча, постараемся, чтобы были полные трибуны. У кого-то контракты заканчиваются, руководство будет внимательно следить за игроками», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 17 февраля 2020
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