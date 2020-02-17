Защитник «Северстали» Хохлов: главное, что победили, а как – уже неважно

Защитник «Северстали» Илья Хохлов поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (4:2).

«Тяжёлый, напряжённый матч, соперник хорошо играл. В третьем периоде «Трактор» поддавил, мы совершили пару ошибок, сами себе создали проблемы. В первом периоде много моментов было, могли больше забить и спокойно довести матч до победы, но главное, что победили, а как – уже неважно. В концовке заработали большинство, забили, «Трактор» побежал отыгрываться, в итоге забили в пустые ворота.

Мотивация на оставшиеся матчи? Выиграть, у каждого спортсмена мотивация — побеждать. Мы с «Трактором» в таблице примерно в одинаковом положении, хочется быть выше», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.