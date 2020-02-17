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Василевский признан второй звездой недели в НХЛ

Василевский признан второй звездой недели в НХЛ
Хоккей 0

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала имена трёх лучших игроков прошедшей недели. Первой звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Второй — российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, третьей — форвард «Лос-Анджелес Кингз» Тайлер Тоффоли.

Драйзайтль поучаствовал в победе над «Чикаго Блэкхокс», набрав 4 (1+3) очка. Записал один балл за результативную передачу в проигранной встрече с «Тампой» (1:3), а также набрал 2 (1+1) очка в победном матче с «Флоридой» (4:1) и 3 (1+2) — с «Каролиной» (4:3, ОТ).

Василевский записал на свой счёт 3 победы в матчах с «Питтсбургом» (2:1 ОТ), «Эдмонтоном» (3:1) и «Филадельфией» (5:3). При этом отразил в этих встречах 94,9% броска.

Тоффоли забил четыре шайбы в двух матчах. Поразил ворота в матче с «Калгари» (5:3). Кроме того, на его счету хет-трик в победной встрече с «Колорадо» (3:1).

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