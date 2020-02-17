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Галенюк: СКА работает над большинством, в плей-офф этот компонент будет решающим

Галенюк: СКА работает над большинством, в плей-офф этот компонент будет решающим
Хоккей / КХЛ 0

Защитник питерского СКА Данила Галенюк прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (6:0).

«Была недооценка соперника, под их скорость подстраивались. Хорошо, что реализовали свои моменты, забили. Во втором периоде расслабились. Надо было добавлять в скорости, быстро из зоны выходить. «Адмирал» нас на этом ловил. В третьем периоде уже они подсели, мы в перерыве всё обговорили, осталось доиграть 20 минут.

Каждый матч играем только на победу. Сейчас стараемся заострять внимание на большинстве, где-то у нас не получается. В плей-офф этот компонент будет решающим. Отрабатываем игру в неравных составах, тактические моменты, разбираем индивидуальные ошибки», — передаёт слова Галенюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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