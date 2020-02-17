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Ушенин стал вторым автором хет-трика в составе «Амура» в КХЛ

Ушенин стал вторым автором хет-трика в составе «Амура» в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Амура» Владислав Ушенин, забросивший три шайбы в ворота нижнекамского «Нефтехимика» (5:3), стал вторым автором хет-трика в составе хабаровского клуба в КХЛ. Первым был Петр Врана в сезоне-2011/12.

Помимо Ушенина дублем в составе хабаровской команды в этом матче отметился Кирилл Рассказов. У «Нефтехимика» шайбы забросили Павел Куликов, Павел Порядин и Рафаэль Бикмуллин.

Оба клуба ведут борьбу за зону плей-офф в Восточной конференции. И «Нефтехимик», и «Амур» провели по 58 матчей. В активе обеих команд после этой встречи по 58 очков — на два меньше, чем у занимающего восьмое место в турнирной таблице «Куньлунь Ред Стар». Однако клуб из Пекина провёл на три матча больше.

«Амур» и «Нефтехимик» до окончания регулярного чемпионата встретятся ещё дважды. Оба матча пройдут в Хабаровске.

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