Бурдасов: у СКА нет задачи догнать ЦСКА, но если выиграем все матчи, можем это сделать

Нападающий СКА Антон Бурдасов поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (6:0), а также отметил, что питерскому клубу вполне реально опередить московский ЦСКА в турнирной таблице.
«Тяжело было взломать оборону «Адмирала». Знали, что забьём гол-два, тогда они раскроются и будет чуть попроще. Терпели, забили гол, доиграли матч. Со мной всё нормально, восстановился после операции. Если бы не восстановился, я бы на матч не вышел, так что порядок. Не было особой задачи забить, приятно выходить после травмы. Если команда побеждает, это самое главное.
Задачи догнать ЦСКА 100% не ставим, но при возможности будем выигрывать каждый матч. Если выиграем каждый матч, при возможности догоним их», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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