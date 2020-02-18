Карлсон — пятый защитник в НХЛ за 30 лет по скорости достижения 70 очков в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2, которая стала для них третьей кряду.

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отметился голевой передачей. Для 30-летнего американца это 70-е (15+55) очко в 58 матчах нынешнего сезона. Карлсон стал пятым защитником в истории НХЛ за последние 30 лет по количеству матчей, которые понадобились для набора 70 очков. Быстрее Джона эту отметку преодолевали Пол Коффи (два раза по 54 матча), Фил Хаусли, Брайан Лич и Эл Макиннис (все за 57 матчей).

В составе «Вегаса» отличились Ник Холден, Райлли Смит и Макс Пасиоретти. У «Вашингтона» дублем отметился Ти Джей Оши.