Карлсон: к Овечкину приклеилась неправильная репутация

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон в подкасте Spittin Chiclets поделился мнением о человеческих качествах капитана «столичной» команды Александра Овечкина.
«К Овечкину приклеилась неправильная репутация. Как по мне, так он самый приятный человек, если говорить о его отношении к другим игрокам. Да, Ови не будет звать на ужин к себе домой каждый вечер, но он очень весёлый и жизнерадостный человек. Ему не важно, кто ты, потому что он ко всем относится хорошо. Пошутит, сделает так, чтобы ты чувствовал себя как дома. И это не искусственно — потому что так полагается вести себя капитану, а настоящее, что-то изнутри. Овечкин реально весёлый парень.
Овечкин — король соусов. У моей мамы итальянские корни, и однажды, когда мы играли в Нью-Джерси, меня с парнями позвали на семейный ужин к тёте. Представьте себе огромный стол — обычный для меня, конечно, но все остальные, увидев такую кучу еды, взволновались и такие: «Э, Джон, что происходит?» И там паста, другая всячина, приготовленная моей тётей-итальянкой. И вот к ней подходит Овечкин: «Извините, у вас кетчупа нет?» Она была в шоке, а мы стояли рядом и ржали. Домашняя паста с митболами, итальянская еда, а Ови попросил кетчуп!» — приводятся слова Карлсона в телеграм-канале «Эпицентр».
- 30 января 2020
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