Статус травмированного Бёзера изменился. Лидер «Ванкувера» пропустит минимум восемь недель

Нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер пропустит минимум восемь недель из-за сложного перелома ребра, сообщил генеральный менеджер клуба Джим Беннинг. Ранее сообщалось, что повреждение у игрока не настолько серьёзное. Американец получил повреждение 9 февраля, не доиграв матч с «Калгари Флэймз» (2:6).



В этом регулярном чемпионате НХЛ 22-летний форвард записал на свой счёт 45 (16+29) очков при показателе полезности "+5" и 14 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 18 с половиной минут за матч.



На счету Бёзера, всю карьеру выступающего за «Ванкувер», три хет-трика в НХЛ. Брок уступает только Павлу Буре (пять) и Тони Танти (четыре) по количеству хет-триков в составе «Кэнакс» до достижения 23 лет. По три хет-трика к этому возрасту также на счету Тревора Линдена и Стэна Смила.