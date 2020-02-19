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«Питтсбург» без Малкина обыграл «Торонто», забросив 5 шайб

«Питтсбург» без Малкина обыграл «Торонто», забросив 5 шайб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2, которая стала для них третьей кряду.

Уже к середине 2-го периода хозяева вели со счётом 5:0 благодаря голам Брайана Раста, Энтони Анджелло, Джейсона Цукера, Сидни Кросби и Теодора Блюгерса. Гости во втором периоде отыграли лишь две шайбы усилиями Остона Мэттьюса и Трэвиса Дермотта. Счёт больше не изменился – 5:2.

32-летний канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл на льду 19 минут и 54 секунды и набрал 4 (1+3) очка. Теперь на его счету 40 (12+28) очков в 30 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-1».

33-летний российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин не был включён в заявку на матч.

«Питтсбург Пингвинз», набрав 80 очков в 58 встречах, занимает 3-е место в Восточной конференции. «Торонто Мэйпл Лифс» (70) – 9-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Раст (Кросби, Летанг) – 11:41' (5x4)   2:0 Анджелло (Лафферти, Петтерссон) – 17:03' (5x5)   3:0 Цукер (Кросби, Раст) – 22:52' (5x4)   4:0 Кросби (Хёрнквист, Макканн) – 27:11' (5x4)   5:0 Блюгерс (Раст, Кросби) – 32:35' (5x5)   5:1 Мэттьюс (Нюландер, Маззин) – 36:35' (5x5)   5:2 Дермотт (Спецца, Маринчин) – 38:01' (5x5)
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