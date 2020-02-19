Мэттьюс — о шести поражениях «Торонто» в девяти матчах: это очень и очень грустно
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:5) прокомментировал последние результаты команды. «Кленовые листья» проиграли шесть матчей из последних девяти.
«Это очень и очень грустно. Осталось ещё 20 с лишним матчей. Нам нужно играть более настойчиво и делать всё вовремя. Надо начать показывать хороший хоккей и всей раздевалкой разобраться с происходящим», — цитирует Мэттьюса пресс-служба НХЛ.
Команда Шелдона Кифа занимает третье место в Атлантическом дивизионе, которое позволяет на данный момент располагаться в зоне плей-офф. При этом отрыв от «Флориды Пантерз», которая провела на два матча меньше, составляет всего два очка.
Мэттьюс забросил 43-ю шайбу в сезоне, единолично возглавив снайперскую гонку НХЛ
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