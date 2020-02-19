Бывший форвард «Трактора» Томас продолжит карьеру в Швейцарии
Канадский нападающий Кристиан Томас стал игроком «Берна», сообщается на официальном сайте швейцарского клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Форвард перешёл в «Трактор» в октябре 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий сыграл всего 20 матчей, пропустив большую часть регулярного чемпионата из-за травмы. Канадский форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу при показателе полезности "-9" и шести минутах штрафного времени.
В общей сложности за «Трактор» Томас сыграл 59 матчей, в которых набрал 23 (12+11) очка при полезности "-16". Кристиан проводил на льду 16 минут 31 секунду в матче. 16 февраля 2020 года челябинский клуб расторг контракт с хоккеистом.
«Трактор» расторг контракт с нападающим Томасом
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