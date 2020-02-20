Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

19 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно два матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Трактор» на домашнем льду разгромил «Адмирал» — 5:0.



Команда хозяев открыла счёт уже на второй минуте встречи, удачным броском отметился нападающий Егор Фатеев. На 15-й минуте преимущество «Трактора» упрочил форвард Вячеслав Основин. В середине третьего периода заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Ярослав Косов. На 48-й минуте Косов оформил дубль, доведя разницу в счёте до четырёх голов. В концовке точку поставил Ник Бэйлен. С активе голкипера Ивана Федотова «сухарь».

«Северсталь» дома обыграла московское «Динамо» — 3:2 Б.



Подопечным Владимира Крикунова удалось быстро открыть счёт — заброшенной шайбой на пятой минуте отметился нападающий Владимир Брюквин. В концовке первого периода «Северстали» удалось восстановить равновесие на табло усилиями защитника Вадима Кудако. На 33-й минуте «Динамо» вышло вперёд, гол в свой актив записал форвард Владислав Ефремов. В середине третьего периода счёт опять стал равным, точным броском отметился нападающий «Северстали» Александр Петунин. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии удачливее оказалась команда хозяев.