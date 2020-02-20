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«Амур» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
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11:50 Мск
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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

19 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно два матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Трактор» на домашнем льду разгромил «Адмирал» — 5:0.

Команда хозяев открыла счёт уже на второй минуте встречи, удачным броском отметился нападающий Егор Фатеев. На 15-й минуте преимущество «Трактора» упрочил форвард Вячеслав Основин. В середине третьего периода заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Ярослав Косов. На 48-й минуте Косов оформил дубль, доведя разницу в счёте до четырёх голов. В концовке точку поставил Ник Бэйлен. С активе голкипера Ивана Федотова «сухарь».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Фатеев (Тридчиков, Шаров) – 01:44' (5x5)   2:0 Основин (Бородкин) – 15:13' (5x5)   3:0 Косов (Глинкин, Меньшиков) – 29:38' (5x5)   4:0 Косов (Глинкин) – 47:08' (5x5)   5:0 Бэйлен (Исаев, Кэлоф) – 58:31' (5x4)

«Северсталь» дома обыграла московское «Динамо» — 3:2 Б.

Подопечным Владимира Крикунова удалось быстро открыть счёт — заброшенной шайбой на пятой минуте отметился нападающий Владимир Брюквин. В концовке первого периода «Северстали» удалось восстановить равновесие на табло усилиями защитника Вадима Кудако. На 33-й минуте «Динамо» вышло вперёд, гол в свой актив записал форвард Владислав Ефремов. В середине третьего периода счёт опять стал равным, точным броском отметился нападающий «Северстали» Александр Петунин. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии удачливее оказалась команда хозяев.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Б
Динамо М
Москва
0:1 Брюквин (Ефремов, Ерёменко) – 04:40' (5x5)   1:1 Кудако – 19:58' (5x4)   1:2 Ефремов (Зайцев, Алексеев) – 32:56' (5x5)   2:2 Петунин (Кодола, Кулда) – 48:43' (5x5)   3:2 Кодола – 65:00' (ПБ)
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