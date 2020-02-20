Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

19 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно два матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Трактор» на домашнем льду разгромил «Адмирал» — 5:0.
Команда хозяев открыла счёт уже на второй минуте встречи, удачным броском отметился нападающий Егор Фатеев. На 15-й минуте преимущество «Трактора» упрочил форвард Вячеслав Основин. В середине третьего периода заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Ярослав Косов. На 48-й минуте Косов оформил дубль, доведя разницу в счёте до четырёх голов. В концовке точку поставил Ник Бэйлен. С активе голкипера Ивана Федотова «сухарь».
«Северсталь» дома обыграла московское «Динамо» — 3:2 Б.
Подопечным Владимира Крикунова удалось быстро открыть счёт — заброшенной шайбой на пятой минуте отметился нападающий Владимир Брюквин. В концовке первого периода «Северстали» удалось восстановить равновесие на табло усилиями защитника Вадима Кудако. На 33-й минуте «Динамо» вышло вперёд, гол в свой актив записал форвард Владислав Ефремов. В середине третьего периода счёт опять стал равным, точным броском отметился нападающий «Северстали» Александр Петунин. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии удачливее оказалась команда хозяев.
- 20 февраля 2020
-
00:00
- 19 февраля 2020
-
23:45
-
23:30
-
22:49
-
22:35
-
22:27
-
22:21
-
22:08
-
21:52
-
21:30
-
20:50
-
20:32
-
20:03
-
19:57
-
19:45
-
19:41
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:40
-
18:23
-
17:52
-
17:15
-
16:44
-
16:23
-
15:34
-
15:16
-
15:08
-
14:52
-
14:31
-
14:12
-
13:54
-
13:33
-
13:11
-
12:55