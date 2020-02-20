Пастрняк догнал Мэттьюса в снайперской гонке НХЛ, отрыв от Овечкина — три шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча проходила в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 2:1 ОТ, которая стала для них четвёртой кряду.

В овертайме победу «Бостону» принёс Давид Пастрняк. Для чешского форварда эта шайба стала 43-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он догнал форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса в снайперской гонке НХЛ. Оба игрока провели по 61 матчу в сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Третью строчку в списке снайперов с 40 шайбами занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который сыграл на три матча меньше. Четвёртое место занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (34 гола в 60 матчах).