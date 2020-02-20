Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пастрняк догнал Мэттьюса в снайперской гонке НХЛ, отрыв от Овечкина — три шайбы

Пастрняк догнал Мэттьюса в снайперской гонке НХЛ, отрыв от Овечкина — три шайбы
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча проходила в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 2:1 ОТ, которая стала для них четвёртой кряду.

В овертайме победу «Бостону» принёс Давид Пастрняк. Для чешского форварда эта шайба стала 43-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он догнал форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса в снайперской гонке НХЛ. Оба игрока провели по 61 матчу в сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Третью строчку в списке снайперов с 40 шайбами занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который сыграл на три матча меньше. Четвёртое место занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (34 гола в 60 матчах).

Мэттьюс забросил 43-ю шайбу в сезоне, единолично возглавив снайперскую гонку НХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020