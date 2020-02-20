Армстронг: чисто хоккейный обмен в данное время года — редкость. Нужно быть эластичными

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился мнением о трансферных планах команды, связанных с травмой Владимира Тарасенко.
«Сейчас к нам пришел Марко Сканделла, и до понедельника мы будем оценивать рынок. Но учитывая ситуацию с потолком зарплат, помещенного в долгосрочный список травмированных защитника Джея Боумистера и другие факторы, я бы сказал, что любой обмен теперь должен быть чисто хоккейным. Что в данное время года — редкость.
После возвращения Тарасенко наша группа атаки будет такой же стабильной и сильной, как в прошлом. Если мы получим информацию, что он не будет доступен, это все изменит. Но надо быть финансово эластичными как в одном случае, так и в другом. В день, когда он получил травму, у нас освободилось $ 200 тыс. Так что мы не можем просто приобрести кого-то и надеяться, что нам удастся что-то придумать, когда придёт время. На тот момент дедлайн уже пройдёт. Чтобы вместить игрока стоимостью $ 7,5 млн, придется немного поманеврировать», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
- 20 февраля 2020
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