«Автомобилист» обыграл «Сибирь», у Кучерявенко — победный гол

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли второй матч из шести последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт во встрече был открыт в середине второго периода, удачный бросок в актив записал форвард «Автомобилиста» Найджел Доус. Через минуту с небольшим команда хозяев упрочила преимущество в счёте, голом отметился нападающий Александр Кучерявенко. До перерыва «Сибирь» сумела сократить отставание усилиями форварда Данила Романцева. Точку в концовке матча поставил Питер Холланд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

