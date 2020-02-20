«Автомобилист» обыграл «Сибирь», у Кучерявенко — победный гол

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли второй матч из шести последних.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт во встрече был открыт в середине второго периода, удачный бросок в актив записал форвард «Автомобилиста» Найджел Доус. Через минуту с небольшим команда хозяев упрочила преимущество в счёте, голом отметился нападающий Александр Кучерявенко. До перерыва «Сибирь» сумела сократить отставание усилиями форварда Данила Романцева. Точку в концовке матча поставил Питер Холланд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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