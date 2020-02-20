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«Автомобилист» обыграл «Сибирь», у Кучерявенко — победный гол

«Автомобилист» обыграл «Сибирь», у Кучерявенко — победный гол
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли второй матч из шести последних.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт во встрече был открыт в середине второго периода, удачный бросок в актив записал форвард «Автомобилиста» Найджел Доус. Через минуту с небольшим команда хозяев упрочила преимущество в счёте, голом отметился нападающий Александр Кучерявенко. До перерыва «Сибирь» сумела сократить отставание усилиями форварда Данила Романцева. Точку в концовке матча поставил Питер Холланд.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Доус (Березин, Холланд) – 30:24' (5x5)   2:0 Кучерявенко (Белоусов) – 31:37' (5x5)   2:1 Романцев (Чесалин) – 34:39' (5x4)   3:1 Холланд – 59:07' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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