Кузьменко: СКА сыграл с «Торпедо» ни шатко, ни валко, перед плей-офф так нельзя играть

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился впечатлениями от матча с «Торпедо» (3:2 ОТ).



«Нельзя поставить за эту игру твёрдую пятёрку, немного ни шатко, ни валко сыграли. Очень много контратак было, нельзя так играть, конечно. Ближе к плей-офф надо построже играть, меньше ошибок делать. В плей-офф одна-две шайбы будут решать исход матча, так что нам есть, куда расти и над чем работать. Остаётся не очень много времени до плей-офф, будем работать над ошибками.



Сами расслаблялись и давали сопернику шанс на невынужденные атаки. Где-то хотим красиво войти в зону, через пас, но перед плей-офф можно и по-простому сыграть. Ничего страшного, будем работать, пока есть время.



Наша связка с Коскирантой классно работает? На выездах вместе не живём, у меня с английским беда, так что между русским и английским общаемся. Вышел Бурдасов, молодец, помогает психологически. Одно удовольствие играть с Коскирантой и Бурдасовым, мы хорошо общаемся, всегда на позитиве. Это даёт свои плоды, в игре бывают не очень хорошие моменты, и поддержка друг друга помогает.



В плей-офф другая игра, регулярный чемпионат забывается. Без разницы на кого выходить, на «Витязь» или «Торпедо». Посмотрим, как судьба сложится», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



СКА одержал десятую победу подряд и выиграл дивизион Боброва, одолев «Торпедо»