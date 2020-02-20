СКА одержал десятую победу подряд и выиграл дивизион Боброва, одолев «Торпедо»

Петербургский СКА на домашней площадке победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 ОТ. Для подопечных Алексея Кудашова победа стала десятой подряд, они выиграли дивизион Боброва.



Гости открыли счёт на восьмой минуте встречи, отличился нападающий Джордан Шрёдер. Вскоре СКА ответил заброшенной шайбой, автором которой стал форвард Андрей Кузьменко. Вскоре петербургские «армейцы» вышли вперёд усилиями нападающего Ярно Коскиранты. Во втором периоде «Торпедо» восстановило равновесие на табло, гол забил форвард Михаил Варнаков. В третьем периоде шайб заброшено не было, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс нападающий Александр Барабанов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.