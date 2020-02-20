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СКА одержал десятую победу подряд и выиграл дивизион Боброва, одолев «Торпедо»

СКА одержал десятую победу подряд и выиграл дивизион Боброва, одолев «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА на домашней площадке победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 ОТ. Для подопечных Алексея Кудашова победа стала десятой подряд, они выиграли дивизион Боброва.

Гости открыли счёт на восьмой минуте встречи, отличился нападающий Джордан Шрёдер. Вскоре СКА ответил заброшенной шайбой, автором которой стал форвард Андрей Кузьменко. Вскоре петербургские «армейцы» вышли вперёд усилиями нападающего Ярно Коскиранты. Во втором периоде «Торпедо» восстановило равновесие на табло, гол забил форвард Михаил Варнаков. В третьем периоде шайб заброшено не было, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс нападающий Александр Барабанов.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Шрёдер (Жафяров) – 07:53' (5x5)   1:1 Кузьменко (Коскиранта) – 11:46' (5x5)   2:1 Коскиранта (Бурдасов, Кузьменко) – 16:31' (5x5)   2:2 Варнаков (Щехура) – 24:15' (5x5)   3:2 Барабанов (Токранов) – 62:18' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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