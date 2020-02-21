«Питтсбург» Малкина пропустил четыре шайбы от «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:0 обыграл «Питтсбург Пингвинз».
В составе победителей голами отметились Джейк Маззин, Вильям Нюландер, Каспери Капанен и Зак Хайман. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 16 минут 52 секунды с показателем полезности "-2".
«Торонто» одержал первую победу в последних трёх матчах и прервал успешную серию «Питтсбурга» из трёх матчей. После этой игры канадская команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург» — по-прежнему на третьей строчке. Следующий матч «Торонто» проведёт дома с «Каролиной» 23 февраля в 3:00 мск, «Питтсбург» 22 февраля примет «Баффало».
- 21 февраля 2020
-
07:45
-
07:19
-
07:00
-
06:41
-
06:32
-
06:23
-
06:11
-
06:06
-
05:50
-
03:45
-
03:26
-
03:16
-
00:00
- 20 февраля 2020
-
23:49
-
23:28
-
23:03
-
22:54
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:15
-
22:01
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:28
-
21:20
-
20:55
-
20:39
-
20:05
-
19:59
-
19:25