«Питтсбург» Малкина пропустил четыре шайбы от «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:0 обыграл «Питтсбург Пингвинз».

В составе победителей голами отметились Джейк Маззин, Вильям Нюландер, Каспери Капанен и Зак Хайман. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 16 минут 52 секунды с показателем полезности "-2".

«Торонто» одержал первую победу в последних трёх матчах и прервал успешную серию «Питтсбурга» из трёх матчей. После этой игры канадская команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург» — по-прежнему на третьей строчке. Следующий матч «Торонто» проведёт дома с «Каролиной» 23 февраля в 3:00 мск, «Питтсбург» 22 февраля примет «Баффало».