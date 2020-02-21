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«Питтсбург» Малкина пропустил четыре шайбы от «Торонто»

«Питтсбург» Малкина пропустил четыре шайбы от «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:0 обыграл «Питтсбург Пингвинз».

В составе победителей голами отметились Джейк Маззин, Вильям Нюландер, Каспери Капанен и Зак Хайман. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 16 минут 52 секунды с показателем полезности "-2".

«Торонто» одержал первую победу в последних трёх матчах и прервал успешную серию «Питтсбурга» из трёх матчей. После этой игры канадская команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург» — по-прежнему на третьей строчке. Следующий матч «Торонто» проведёт дома с «Каролиной» 23 февраля в 3:00 мск, «Питтсбург» 22 февраля примет «Баффало».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Маззин (Холл, Таварес) – 27:45' (5x5)   2:0 Нюландер (Мэттьюс, Таварес) – 30:01' (5x3)   3:0 Капанен (Керфут, Маззин) – 33:04' (5x5)   4:0 Хайман (Марнер, Маззин) – 43:56' (5x5)
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