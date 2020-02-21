Ассист Кучерова не помог «Тампе» в матче с «Вегасом»

В Парадайсе (Невада, США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой «Вегаса» со счётом 5:3.
В составе победителей отличились Алек Мартинес, Пол Штястны, Марк Стоун, Райан Ривз и Макс Пасиоретти. За «Тампу» две шайбы забросил Стивен Стэмкос, ещё один гол на счету Кевина Шаттенкирке. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 25 секунд и отдал голевую передачу на Стэмкоса. Этот ассист стал для него 45-м в текущем сезоне. Другой россиянин, Михаил Сергачёв, отыграл 19 минут 24 секунды и не отметился результативными действиями.
«Вегас» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, «Тампа» — вторая на Востоке.
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