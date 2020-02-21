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Ассист Кучерова не помог «Тампе» в матче с «Вегасом»

Ассист Кучерова не помог «Тампе» в матче с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ 0

В Парадайсе (Невада, США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой «Вегаса» со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Алек Мартинес, Пол Штястны, Марк Стоун, Райан Ривз и Макс Пасиоретти. За «Тампу» две шайбы забросил Стивен Стэмкос, ещё один гол на счету Кевина Шаттенкирке. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 25 секунд и отдал голевую передачу на Стэмкоса. Этот ассист стал для него 45-м в текущем сезоне. Другой россиянин, Михаил Сергачёв, отыграл 19 минут 24 секунды и не отметился результативными действиями.

«Вегас» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, «Тампа» — вторая на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Шаттенкирк (Киллорн, Палат) – 07:02' (5x5)   1:1 Мартинес (Икин, Руа) – 18:05' (5x5)   2:1 Штястны (Смит, Шмидт) – 26:45' (5x5)   2:2 Стэмкос (Хедман, Чирелли) – 35:38' (5x4)   3:2 Стоун (Пасиоретти, Мартинес) – 36:39' (5x5)   4:2 Ривз – 40:10' (5x5)   5:2 Пасиоретти (Стоун, Теодор) – 40:47' (5x4)   5:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 58:00' (6x4)
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