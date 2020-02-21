КХЛ опубликовала список травмированных на 21 февраля

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал список травмированных игроков по состоянию на 21 февраля. В нём числятся хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» Алексей Кручинин и Пётр Хохряков. В составе ЦСКА в список травмированных включены Сергей Андронов и Иван Телегин.



«Авангард»

Манукян Артём

Потапов Алексей

Судницин Александр

Чудинов Максим



«Автомобилист»

Батыршин Рафаэль

Бодров Денис

Голышев Анатолий

Стасенко Николай



«Адмирал»

Альмквист Адам

Дробин Алексей

Желдаков Григорий

Мищенко Иван



«Ак Барс»

Журавлёв Даниил

Кормье Патрис

Хенкель Кристиан



«Амур»

Камалов Никита

Кондратьев Максим

Лазарев Антон

Лангхамер Марек



«Барыс»

Старченко Роман



«Витязь»

Варфоломеев Павел



«Динамо» Мн

Костицын Сергей

Павленко Андрей



«Динамо» Мск

Бойков Сергей



«Динамо» Р

Алишаускас Нериюс

Зиле Кристапс

Макаров Андрей

Маренис Рихардс



«Йокерит»

Иконен Хенри



«Куньлунь РС»

Джо Брэйден

Палола Олли

Райнхарт Гриффин

Рич Алекс



«Локомотив»

Мисюль Даниил



«Нефтехимик»

Падакин Павел

Пайгин Зият



«Салават Юлаев»

Кручинин Алексей

Хохряков Пётр



«Северсталь»

Бодров Евгений

Вовченко Даниил

Сизов Антон



«Сибирь»

Комаров Виктор

Михайлов Никита

Первушин Владимир

Торченюк Александр



«Спартак»

Беспалов Никита

Ганзл Робин



«Трактор»

Михеев Артём



ХК «Сочи»

Шикин Дмитрий

Щитов Никита



ЦСКА

Андронов Сергей

Секач Иржи

Телегин Иван.