Уилсон: «Монреаль» играет в тот бренд хоккея, которому трудно противостоять

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ), которое стало пятым в последних шести встречах.
«Нужно отдать соперникам должное: они играют в тот бренд хоккея, которому трудно противостоять. У них есть и скорость, и мастерство. Мы довольно неплохо начали, но затем пропускали голы в самые неподходящие моменты. В самом конце периода я не сумел заблокировать бросок, и нам забили с пятака. Если нам удастся взять такие моменты под контроль, всё наладится», — приводит слова Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
На шестиматчевом отрезке «столичные» проиграли «Филадельфии Флайерз» (2:7), «Нью-Йорк Алйендерс» (3:5), «Аризоне Койотс» (1:3), «Вегас Голден Найтс» (2:3) и «Монреалю». Единственная победа была одержана на выезде в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2), причём в ходе встречи «Вашингтон» проигрывал со счётом 0:2.
- 21 февраля 2020
-
18:26
-
17:57
-
17:50
-
17:04
-
16:49
-
16:29
-
15:34
-
15:15
-
15:02
-
14:35
-
14:20
-
14:01
-
13:39
-
13:20
-
13:05
-
12:36
-
12:16
-
11:33
-
11:09
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:59
-
08:31
-
08:15
-
08:03
-
07:45
-
07:19
-
07:00