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Уилсон: «Монреаль» играет в тот бренд хоккея, которому трудно противостоять

Уилсон: «Монреаль» играет в тот бренд хоккея, которому трудно противостоять
Хоккей / НХЛ 0

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ), которое стало пятым в последних шести встречах.

«Нужно отдать соперникам должное: они играют в тот бренд хоккея, которому трудно противостоять. У них есть и скорость, и мастерство. Мы довольно неплохо начали, но затем пропускали голы в самые неподходящие моменты. В самом конце периода я не сумел заблокировать бросок, и нам забили с пятака. Если нам удастся взять такие моменты под контроль, всё наладится», — приводит слова Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На шестиматчевом отрезке «столичные» проиграли «Филадельфии Флайерз» (2:7), «Нью-Йорк Алйендерс» (3:5), «Аризоне Койотс» (1:3), «Вегас Голден Найтс» (2:3) и «Монреалю». Единственная победа была одержана на выезде в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2), причём в ходе встречи «Вашингтон» проигрывал со счётом 0:2.

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