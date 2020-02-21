Президента Федерации хоккея Москвы задержали по делу о преднамеренном банкротстве
В столице сотрудниками ФСБ Российской Федерации и ГУЭБ и ПК МВД РФ задержан президент Федерации хоккея Москвы банкир Сергей Менделеев. Об этом сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
В ближайшее время Менделееву будут предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ст. 196 (преднамеренное банкротство).
Менделеева обвиняют в преднамеренном банкротстве Инвестбанка. Сумма ущерба оценивается в 3 млрд рублей.
Речь идёт о выводе средств из банков и их последующем разорении, отмывании средств, в том числе похищенных из бюджета и получаемых по контрактам от госмонополий.
Помимо Менделеева задержаны ещё три предполагаемых соучастника этого преступления.
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