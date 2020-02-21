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Президента Федерации хоккея Москвы задержали по делу о преднамеренном банкротстве

Президента Федерации хоккея Москвы задержали по делу о преднамеренном банкротстве
Хоккей / Прочие 0

В столице сотрудниками ФСБ Российской Федерации и ГУЭБ и ПК МВД РФ задержан президент Федерации хоккея Москвы банкир Сергей Менделеев. Об этом сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

В ближайшее время Менделееву будут предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ст. 196 (преднамеренное банкротство).

Менделеева обвиняют в преднамеренном банкротстве Инвестбанка. Сумма ущерба оценивается в 3 млрд рублей.

Речь идёт о выводе средств из банков и их последующем разорении, отмывании средств, в том числе похищенных из бюджета и получаемых по контрактам от госмонополий.

Помимо Менделеева задержаны ещё три предполагаемых соучастника этого преступления.

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