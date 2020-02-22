Бадюков: Кадейкин проводит более сильный сезон, чем Маннинен. Он основной центр «Салавата»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о предстоящем матче между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым», который пройдёт в Магнитогорске завтра, 23 февраля. Начало встречи — в 15:00 мск.



«Я думаю, что «Салават» и «Магнитка» в любом случае будут бороться за победу в очном поединке. Это противостояние надо выносить за скобки борьбы за место в плей-офф. Сейчас у „Металлурга“ есть хороший шанс на то, чтобы догнать „Салават Юлаев“. Для руководства Уфы, особенно при той ситуации, которая там сейчас складывается, это просто неприемлемо. Поэтому о каких-то умышленных раскладах и борьбе за какое-то место речи быть не может. Борьба будет только за победу. Другое дело, что, как мы понимаем, „Барыс“ своих основных игроков не повезёт на Дальний Восток. Они останутся дома готовиться к плей-офф. Так что „Барыс“ для любой из этих команд не подарок, а то и фаворит.



Думаю, что для „Салавата“ хорошо, что у него появились новые лидеры. Ларсен, Умарк и Хартикайнен берут на себя львиную долю игрового времени, но сейчас в команде есть хорошая взаимозаменяемость. Другое дело, что не всегда получается равномерно распределить игровое время между ними в конкретном матче. В любом случае, Умарк и Хартикайнен больше времени проводят на льду, так как они лучше играют в большинстве. Думаю, что у Кадейкина сейчас проходит один из лучших сезонов, у него с Жарковым хорошая связка. Посмотрите на их полезность на фоне остальной команды (Кадейкин —"+19", Жарков -"+14", — Прим. «Чемпионата»). Сошников так вообще стал одним из лучших снайперов лиги.



Жарков с Кадейкиным показывают, что ролевые игроки всегда в почёте. Львиную долю голов иностранные лидеры «Салавата» забивают в большинстве, и они не входят в «плюс-минус». А Жарков с Кадейкиным мало того, что в равных составах играют, так ещё и в меньшинстве отрабатывают. Энергетика от них исходит на том же уровне, как и от остальных лидеров команды.



Для меня Кадейкин сейчас основной центр «Салавата». Если сравнивать его с Манниненом, то я думаю, что Кадейкин проводит более сильный сезон. Изначально Сакари рассматривался как игрок атакующего и креативного плана. Были опасения насчёт того, что он после «Йокерита» не сможет найти себя. Оно так и произошло. И сейчас Кадейкин на его фоне смотрится гораздо более выигрышно. Даже по очкам у них равенство (28), хотя финн проводит больше времени в большинстве", — сказал Бадюков «Чемпионату».