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Веряев: игроки «Торпедо» должны умереть, но добиться победы в матче с «Сочи»

Веряев: игроки «Торпедо» должны умереть, но добиться победы в матче с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий нижегородского «Торпедо» Данил Веряев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи».

«Будет мощная битва сродни плей-офф. Именно этого зрители ждут в КХЛ, чтобы как можно дольше не был ясен исход борьбы за участие в Кубке Гагарина. И у нас, и у «Сочи» в этой встрече будет поставлен на кон целый сезон. Мы должны умереть, но добиться победы», — приводят слова Веряева «Известия».

«Сочи» в турнирной таблице Западной конференции занимает 9-е место, отставая на пять очков от подмосковного «Витязя» (7) и на четыре — от «Торпедо» (8). При этом нижегородцы провели на один матч больше. Предстоящий матч будет крайне важен для этих команд с точки зрения попадания в плей-офф.

Встреча «ХК Сочи» — «Торпедо» состоится сегодня, 22 февраля. Начало — в 17:30 мск.

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