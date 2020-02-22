Веряев: игроки «Торпедо» должны умереть, но добиться победы в матче с «Сочи»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Данил Веряев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи».



«Будет мощная битва сродни плей-офф. Именно этого зрители ждут в КХЛ, чтобы как можно дольше не был ясен исход борьбы за участие в Кубке Гагарина. И у нас, и у «Сочи» в этой встрече будет поставлен на кон целый сезон. Мы должны умереть, но добиться победы», — приводят слова Веряева «Известия».



«Сочи» в турнирной таблице Западной конференции занимает 9-е место, отставая на пять очков от подмосковного «Витязя» (7) и на четыре — от «Торпедо» (8). При этом нижегородцы провели на один матч больше. Предстоящий матч будет крайне важен для этих команд с точки зрения попадания в плей-офф.



Встреча «ХК Сочи» — «Торпедо» состоится сегодня, 22 февраля. Начало — в 17:30 мск.