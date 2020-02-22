Каспарайтис: даже если игроки НХЛ не приедут на ОИ-2022, никто не обещает России золото

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о возможном участии игроков из НХЛ в ОИ-2022.
«Хотелось бы, чтобы этот вопрос решился. Олимпиада — мечта любого игрока. Знаю, что НХЛ не хочет отправлять своих игроков из-за травм, не хотят останавливать сезон, но любой, кто играет в НХЛ — все хотят быть на Олимпиаде. Хоть и на прошлых Играх хоккеисты из НХЛ не выступали.
Все думают, что Россия выиграла Олимпиаду легко, но вы сами видели, что было с Германией. Это было чудо, как россияне выиграли золотую медаль. Никто не обещает золото, даже если игроки из-за океана не поедут, но всё-таки Россия является фаворитом. Лучше, конечно, видеть на ОИ лучших игроков мира и укомплектованные сборные со звёздами НХЛ. Это более ажиотажно и интересно.
Большой поток из КХЛ в НХЛ? У звёздных и молодых ребят — у всех мечта играть в НХЛ. Эта лучшая лига в мире. Здорово, что есть КХЛ и есть выбор, а также молодёжь, которая играет в Канаде в молодёжной лиге. Если игрок понимает, что не попадает в НХЛ, то может поехать обратно в КХЛ или поехать учиться в колледж и играть в университетский хоккей. Чем больше лиг, тем больше выбора для игроков, а каких из них оставлять в России —зависит от клубов и их условий. Все мы играем за любовь к хоккею и чтобы заработать деньги», — рассказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
Благодарим факультет «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA за содействие в подготовке данного материала.
- 22 февраля 2020
-
18:50
-
18:34
-
18:21
-
18:17
-
18:09
-
17:39
-
17:32
-
17:22
-
16:53
-
16:14
-
15:25
-
15:08
-
14:52
-
14:35
-
14:30
-
13:58
-
13:41
-
13:27
-
13:05
-
12:49
-
12:27
-
12:09
-
11:30
-
11:11
-
10:56
-
10:47
-
10:14
-
09:58
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
08:57
-
08:57
-
08:44
-
08:28