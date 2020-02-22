Каспарайтис: даже если игроки НХЛ не приедут на ОИ-2022, никто не обещает России золото

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о возможном участии игроков из НХЛ в ОИ-2022.



«Хотелось бы, чтобы этот вопрос решился. Олимпиада — мечта любого игрока. Знаю, что НХЛ не хочет отправлять своих игроков из-за травм, не хотят останавливать сезон, но любой, кто играет в НХЛ — все хотят быть на Олимпиаде. Хоть и на прошлых Играх хоккеисты из НХЛ не выступали.



Все думают, что Россия выиграла Олимпиаду легко, но вы сами видели, что было с Германией. Это было чудо, как россияне выиграли золотую медаль. Никто не обещает золото, даже если игроки из-за океана не поедут, но всё-таки Россия является фаворитом. Лучше, конечно, видеть на ОИ лучших игроков мира и укомплектованные сборные со звёздами НХЛ. Это более ажиотажно и интересно.



Большой поток из КХЛ в НХЛ? У звёздных и молодых ребят — у всех мечта играть в НХЛ. Эта лучшая лига в мире. Здорово, что есть КХЛ и есть выбор, а также молодёжь, которая играет в Канаде в молодёжной лиге. Если игрок понимает, что не попадает в НХЛ, то может поехать обратно в КХЛ или поехать учиться в колледж и играть в университетский хоккей. Чем больше лиг, тем больше выбора для игроков, а каких из них оставлять в России —зависит от клубов и их условий. Все мы играем за любовь к хоккею и чтобы заработать деньги», — рассказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.



Благодарим факультет «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA за содействие в подготовке данного материала.

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