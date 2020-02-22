Проскуряков: все понимали цену ошибки. «Сочи» подарил балл конкуренту

Голкипер хоккейного клуба «Сочи» Илья Проскуряков поделился впечатлениями от матча с «Торпедо» (1:0 ОТ).
«Матч складывался нормально. Все понимали цену ошибки, и я в том числе. Вначале была нервозность, потом вкатились. Кое-где не получилось сыграть хладнокровнее и забить в основное время. Победа есть победа, но подарили балл ближайшему конкуренту.
Меньшинство — всегда тяжёлый момент, особенно когда соперник хорошо разыгрывает. Слава богу, что выстояли. Ребята сегодня много бросков принимали на себя и очень помогали.
Я пропустил месяц — сейчас сил предостаточно, всё в порядке в физическом плане. В психологическом — повторюсь, что цена ошибки велика. Мы все понимаем важность оставшихся матчей. Это, конечно, большая нагрузка, с которой нам нужно уметь справляться», — передаёт слова Проскурякова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
- 22 февраля 2020
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