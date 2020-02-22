Юбилейный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке победил «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Дьяволы» открыли счёт на 13-й минуте встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Йеспер Братт. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Уэйн Симмондс и Том Уилсон. Ассистентский балл записал в свой актив российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев. На 45-й минуте «Вашингтон» сравнял счёт, точным броском отметился россиянин Александр Овечкин, для которого гол стал 700-м в лиге. Ассистентом выступил россиянин Евгений Кузнецов. На 59-й минуте защитник «дьяволов» Дэймон Сиверсон забил гол, который стал победным в матче.