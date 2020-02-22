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Юбилейный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Юбилейный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке победил «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Дьяволы» открыли счёт на 13-й минуте встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Йеспер Братт. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Уэйн Симмондс и Том Уилсон. Ассистентский балл записал в свой актив российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев. На 45-й минуте «Вашингтон» сравнял счёт, точным броском отметился россиянин Александр Овечкин, для которого гол стал 700-м в лиге. Ассистентом выступил россиянин Евгений Кузнецов. На 59-й минуте защитник «дьяволов» Дэймон Сиверсон забил гол, который стал победным в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Братт (Сиверсон) – 12:55' (5x5)   2:0 Симмондс (Братт, Гусев) – 32:12' (5x4)   2:1 Уилсон (Карлсон, Бекстрём) – 34:44' (5x4)   2:2 Овечкин (Кузнецов, Дженсен) – 44:50' (5x5)   3:2 Сиверсон (Гусев, Палмьери) – 58:01' (5x4)
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