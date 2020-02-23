«Каролина» обыграла «Торонто», победу на свой счёт записал 42-летний водитель Замбони

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе победителей дубль оформил Уоррен Фёгеле и ещё по разу отличились Лукас Валльмарк, Нино Нидеррайтер, Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.
За «Торонто» отличились Александр Керфут, Джон Таварес и Пьер Энгвалль.
По ходу матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер получили повреждения и не смогли продолжить игру. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины Замбони.
«Торонто» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Каролина» в свою очередь одержала вторую победу за последние три матча.
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