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«Каролина» обыграла «Торонто», победу на свой счёт записал 42-летний водитель Замбони

«Каролина» обыграла «Торонто», победу на свой счёт записал 42-летний водитель Замбони
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей дубль оформил Уоррен Фёгеле и ещё по разу отличились Лукас Валльмарк, Нино Нидеррайтер, Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

За «Торонто» отличились Александр Керфут, Джон Таварес и Пьер Энгвалль.

По ходу матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер получили повреждения и не смогли продолжить игру. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины Замбони.

«Торонто» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Каролина» в свою очередь одержала вторую победу за последние три матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Керфут (Маззин, Капанен) – 19:24' (5x5)   1:1 Валльмарк (Макгинн) – 25:46' (5x5)   1:2 Нидеррайтер (Нечас, Гардинер) – 29:53' (5x4)   1:3 Фёгеле (Эдмундсон, Стаал) – 30:49' (5x5)   1:4 Терявяйнен (Свечников, Ахо) – 33:17' (5x5)   2:4 Таварес (Бэрри, Нюландер) – 33:36' (5x5)   3:4 Энгвалль (Бэрри, Капанен) – 35:10' (5x5)   3:5 Фёгеле – 40:53' (5x5)   3:6 Нечас – 43:44' (5x5)
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