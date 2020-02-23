Главный тренер «Торонто» Киф — о поражении: «Каролине» голкипер был не нужен

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). В ходе матча травмировались оба голкипера «ураганов» и место в воротах занял 42-летний водитель лёдозаливочной машины на арене «Торонто Марлиз» Дэвид Эйрс.

«Когда я говорил с командой, то сказал, что если мы не изменим отношение к игре, то им даже не нужен вратарь. Шансов нет, бросков нет, ничего не создаём. С таким течением игры „Каролине“ голкипер был не нужен», — приводит слова Кифа журналистка Кристен Шилтон.

Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ.