Главный тренер «Торонто» Киф — о поражении: «Каролине» голкипер был не нужен
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). В ходе матча травмировались оба голкипера «ураганов» и место в воротах занял 42-летний водитель лёдозаливочной машины на арене «Торонто Марлиз» Дэвид Эйрс.
«Когда я говорил с командой, то сказал, что если мы не изменим отношение к игре, то им даже не нужен вратарь. Шансов нет, бросков нет, ничего не создаём. С таким течением игры „Каролине“ голкипер был не нужен», — приводит слова Кифа журналистка Кристен Шилтон.
Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ.
42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» Эйрс установил рекорд НХЛ
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