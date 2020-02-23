Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Торонто» Киф — о поражении: «Каролине» голкипер был не нужен

Главный тренер «Торонто» Киф — о поражении: «Каролине» голкипер был не нужен
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). В ходе матча травмировались оба голкипера «ураганов» и место в воротах занял 42-летний водитель лёдозаливочной машины на арене «Торонто Марлиз» Дэвид Эйрс.

«Когда я говорил с командой, то сказал, что если мы не изменим отношение к игре, то им даже не нужен вратарь. Шансов нет, бросков нет, ничего не создаём. С таким течением игры „Каролине“ голкипер был не нужен», — приводит слова Кифа журналистка Кристен Шилтон.

Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ.

42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» Эйрс установил рекорд НХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020