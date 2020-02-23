42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» Эйрс установил рекорд НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

По ходу матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер получили повреждения и не смогли продолжить игру. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины Замбони Дэвиду Эйрсу.

Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ. Эйрс выиграл матч в возрасте 42 лет и 194 дней, побив достижение голкипера «Чикаго» Хью Лемана (41 год и 21 день).